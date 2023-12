Braunschweig, Rudolfplatz, 24.11.2023. 16.55 Uhr Beim Zusammenstoß zweier Pkw ist die Unfallursache unklar Am 24.11.2023 kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw auf dem Rudolfplatz.

Braunschweig (ots) - Ein 72-Jähriger wollte mit seinem schwarz-weißen VW T-Roc mit Peiner Kennzeichen nach links in die Hildesheimer Straße abbiegen. Zeitgleich wollte eine 52-Jährige mit einem grauen VW-Touran mit Wolfsburger Kennzeichen ebenfalls in Richtung Hildesheimer Straße fahren. Sie kam aus der Rudolfstraße.



Auf dem Rudolfsplatz kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, waren aber weiterhin fahrbereit.



Um die Unfallursache feststellen zu können, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.