Braunschweig, Bankplatz,

Braunschweig (ots) - 12.11.2023, 02.30 Uhr



UPDATE: Der Tatverdächtige konnte identifiziert werden.



Nach einer räuberischen Erpressung hat das Amtsgericht Braunschweig Fotos eines Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben.



In der Nacht auf den 12.11.2023 war ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Peine in der Braunschweiger Innenstadt unterwegs.



In einem Imbiss am Kalenwall geriet der Mann mit zwei anderen Gästen in Streit. Die Situation beruhigte sich zunächst wieder und der 61-Jährige konnte seine Mahlzeit zu sich nehmen. Anschließend verließ er den Imbiss und ging zum Bankplatz. Hier traf er erneut auf die beiden Männer.



Sie forderten ihn zur Herausgabe seiner Uhr auf, da er sonst "noch mehr verlieren würde".



Der Mann übergab die Uhr und die beiden Tatverdächtigen entfernten sich.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines räuberischen Diebstahls aufgenommen.



Am Nachmittag des Folgetages meldete sich ein Juwelier bei der Polizei, da ihm eine wertvolle Uhr zum Ankauf angeboten wurde. Es handelte sich offensichtlich um die Uhr des 61-Jährigen.



Die in dieser Situation entstandenen Aufnahmen einer Überwachungskamera wurden nun durch das Amtsgericht Braunschweig zur Veröffentlichung freigegeben.



Hinweise zu der Person auf den Bildern bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.