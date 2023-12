Braunschweig, Rudolfplatz

Braunschweig (ots) - 02.12.2023, 22.30 Uhr



Unfallbeteiligte ins Krankenhaus eingeliefert



Am späten Samstagabend ist es auf dem Rudolfplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert sind.



Eine 45-Jähriger ist dabei mit seinem Renault Twingo auf der Hildesheimer Straße in Richtung Rudolfplatz gefahren. Weiter habe er über den Rudolfplatz in die Goslarsche Straße einfahren wollen.

Da die dortige Ampel für den geradeausfahrenden Verkehr "Grünlicht" gezeigt haben soll, sei er unvermindert in die Kreuzung eingefahren.



Zeitgleich fuhr von rechts, vom Sackring kommend, eine 26-Jährige mit ihrem VW-Golf in die Kreuzung ein.

Auch sie gab an, die Ampel bei "Grünlicht" passiert zu haben.



Infolge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.



Sowohl die 26-Jährige, als auch der 45-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und mussten durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht werden.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



Eine Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst.



Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können, insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt.



Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.