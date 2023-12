Braunschweig, Jasperallee/Hagenring

Braunschweig (ots) - 21.12.2023, 07.40 Uhr



10-Jähriger von Auto angefahren



Bereits am Morgen des 21. Dezember ist es an der Kreuzung Jasperallee/Hagenring zu einem Verkehrsunfall gekommen.



Auf dem Weg zur Schule ist dabei gegen 07.40 Uhr ein 10-jähriger auf dem linksseitigen Fußweg der Jasperallee in Richtung Hagenring gegangen.

An der dortigen Fußgängerfurt hat er bei Grünlicht den Ring überquert. Nach Passieren der Mittelinsel ist entgegengesetzt aus der Jasperallee ein Fahrzeug gekommen, dass nach rechts auf den Hagenring in Richtung Rebenring fahren wollte.

Infolge wurde der Junge vom Fahrzeug erfasst, woraufhin er gestürzt ist.



Der Fahrer hatte sich dann kurz durch das geöffnete Beifahrerfenster nach dem Wohl des Jungen erkundigt. Nachdem der Schüler entgegnete, dass alles in Ordnung wäre, hat der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Rebenring fortgesetzt.



Erst später wurde der Unfall der Polizei gemeldet.



Im Nachhinein wurde zudem festgestellt, dass der Junge leichte Verletzungen davongetragen hat.



Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann mit braunen Haaren in einem weißen PKW Kombi gehandelt haben.



Nach diesem und nach weiteren Zeugen des Unfalls sucht deshalb die Polizei.



Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.