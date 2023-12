Braunschweig, Wendenstraße / Werder, 26.12.2023, 18.20 Uhr Der Fahrer eines E-Scooters wurde von einem Pkw erfasst.

Braunschweig (ots) - Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort.



Am Dienstagabend fuhr ein 22-jähriger Braunschweiger auf der Wendenstraße stadtauswärts. Er benutzte den kombinierten Geh- und Radweg und wollte die Straße Werder queren. In diesem Augenblick wollte ein silberner Pkw aus dem Werder auf die Wendenstraße abbiegen. Hierbei missachtete der Pkw-Fahrer ein Stoppschild und touchierte den Rollerfahrer.



Der 22-Jährige stürzte, verletzte sich am Arm und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.