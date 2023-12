Braunschweig, 22.12.23, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Braunschweig (ots) - Traktoren-Sternfahrt von Landwirten des Braunschweiger Umlandes führen zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt.



Wie bereits am Vormittag berichtet, versammelten sich am Nachmittag Landwirte aus dem Umland von Braunschweig, um gegen den aktuellen Kurs der Bundesregierung zum Wegfall der Agrarsubventionen zu demonstrieren.



Im Rahmen einer Sternfahrt fuhren um 15.00 Uhr aus den umliegenden Landkreisen Wolfenbüttel, Peine und Gifhorn insgesamt drei Konvois in das Stadtgebiet Braunschweig ein.

Als Sammelpunkt erreichten die Konvois zwischen 15.30 und 16.30 Uhr das Harz&Heide-Gelände an der Eisenbütteler Straße.

Insgesamt fanden sich 220 größtenteils landwirtschaftliche Fahrzeuge auf dem Messegelände ein.



Nach einem Kooperationsgespräch mit der Einsatzleitung der Polizei fuhren die Versammlungsteilnehmenden in einem nun geschlossenen Konvoi in den Innenstadtbereich.



Polizeilich begleitet fuhr man über die Theodor-Heuss-Straße, Konrad-Adenauer-Straße, John-F-Kennedy-Platz und Auguststraße zum Schloss und von hier aus über den Bohlweg, Friedrich-Wilhelm-Straße und Europaplatz zurück zum Harz&Heide-Gelände.



In der Zeit von 17.00 - 18.30 Uhr kam es deshalb im Innenstadtbereich stellenweise zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Der Einsatzleiter zeigt sich dennoch mit dem insgesamt störungsfreien Verlauf der Versammlung zufrieden. Wesentliche Grundlage hierfür war unter anderem die Kooperationsbereitschaft der Versammlungsteilnehmenden sowie die ständige Gewährleistung eines Austauschs zwischen Polizei und Versammlungsleitung.