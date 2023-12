null.

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 22.12.23, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr



Traktoren-Sternfahrt von Landwirten des Braunschweiger Umlandes in den Nachmittags- und Abendstunden geplant



Am heutigen Vormittag erlangte die Polizeiinspektion Braunschweig Kenntnis von einer geplanten Versammlung eines Zusammenschlusses von Landwirten aus der Region Braunschweig.



Im Hinblick auf den aktuell politisch diskutierten "Wegfall von Agrarsubventionen" planen die Veranstalter ab ca. 14.00 Uhr eine Sternfahrt mit landwirtschaftlichen Maschinen, aus dem Umland in das Stadtgebiet von Braunschweig.



Die Polizei hat sich mit örtlichen und überörtlichen Kräften auf diese Versammlung eingestellt und sorgt im kooperativen Austausch mit den Verantwortlichen für einen kontrollierten Ablauf der Versammlung.



In der Zeit von 14.00 - 19.00 Uhr kann es im gesamten Stadtgebiet, insbesondere im innerstädtischen Bereich, zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.