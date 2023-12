Ab dem 1. Januar gibt es in der Polizeistation Lehndorf ein neues Gesicht.

Braunschweig (ots) - Nach knapp zwei Jahren in der Polizeistation wurde Polizeihauptkommissar Thomas Rickmann gestern durch den Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig in den Ruhestand verabschiedet.



Ab Januar werden die Geschäfte für die Stadtteil Lehndorf, Kanzlerfeld und Lamme durch Kriminalhauptkommissar Volker Schulz übernommen. Der 55-Jährige versah seinen Dienst zuvor im Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Süd.



Die Polizeistation Lehndorf befindet sich in der Straße "Saarplatz" 3 im Gebäude der dortigen Grundschule und ist an Wochentagen telefonisch unter 0531-8892150 zu erreichen.