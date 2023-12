Celle - Bereits am 30.11.2023 ist einer 58-jährigen Verkäuferin des Kaufland An Der Hasenbahn eine 83-jährige Dame aufgefallen, welche Geschenkkarten im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags erworben hat.

Celle (ots) - Die Verkäuferin erkundigte sich bei der Dame, wozu sie diese Summe an Geschenkkarten benötigen würde. Daraufhin berichtete die Dame von einem hohen fünfstelligen Gewinn, welcher ihr noch heute überbracht werden solle. Diese Geschenkkarten haben alle den Wert, welcher dafür eingezahlt worden ist und sind quasi wie Bargeld zu betrachten. Diese Betrugsmasche ist international verbreitet und macht im Falle eines Erfolgs schnelles handeln nötig um eine Einlösung unmöglich zu machen. In diesem Fall hat die Verkäuferin dazu beigetragen, dass die Karten zu keinem Zeitpunkt in die Hände der Betrüger kommen konnten. Immer wieder klärt die Polizei über mögliche Betrugsmaschen auf. In diesem Fall ist gut zu erkennen, wie wichtig es ist auch unsere Mitmenschen darüber aufzuklären um diese vor größeren Schäden zu bewahren.