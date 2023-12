Eicklingen - Am 02.12.2023, gegen 12:30 Uhr, ist es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Straße Schmolkamp gekommen.

Celle (ots) - Eine bislang nicht bekannte Person hat sich dazu gewaltsam Zugang zum Haus verschafft. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich im Haus noch eine berechtigte weibliche Person auf, welche auf die Täterschaft trifft. Daraufhin verlässt die Täterschaft fluchtartig das Wohnhauus in unbekannte Richtung. Auf Grund von Videoaufzeichnungen, können drei männliche Personen auf dem Grundstück erkannt werden. Alle drei sind von schlanker Figur, tragen Winterjacken und Jeans. Zudem tragen alle Personen dunkle Caps. Zwei der Personen tragen eine blaue OP-Maske und eine Person hat einen Schal vor Mund und Nase gezogen. Wer Hinweise zu der Täterschaft, oder der Tat, geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Celle unter 05141 277-0 zu melden.