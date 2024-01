Winsen/Aller - Am Neujahrstag zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr hat der 64-jährige Geschädigte seinen schwarzen Audi in der Straße Am Gemeindehaus, am linken Fahrbahnrand, ordnungsgemäß abgestellt.

Celle (ots) - Bei seiner Rückkehr musste er feststellen, dass die rechtsseitigen Türen durch eine unbekannte Ursache zerkratzt worden sind. Wer Hinweise zu der Sache geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Wietze unter 05146 986230 zu wenden.