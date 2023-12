Hambühren/Oldau - Am Donnerstag, den 30.11.2023, ist es im Zeitraum etwa zwischen 09:00 Uhr und 23:00 Uhr zu insgesamt fünf Wohnungseinbrüchen in der Gemeinde Hambühren gekommen.

Celle (ots) - Betroffen waren dabei zum einen mehrere Anwesen im Bereich Alte Brache und Steinkamp in Hambühren. Zum anderen wurden mehrere Häuser im Bereich Pilzkamp in Hambühren/Oldau angegangen.



Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Einbrüche durch mehrere Täter*innen begangen wurden, welche dabei Bargeld und Schmuck in bisher unbekannter Höhe erbeuten konnten.



Anwohner und Zeugen, die in den betroffenen Gebieten in der Tatzeit etwas Auffälliges mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden. Von Interesse könnten hier auch Videoaufzeichnungen sein, die durch Überwachungskameras entstanden sind.



Die Polizei Celle bittet die Bevölkerung generell um erhöhte Aufmerksamkeit, weil es aufgrund der dunklen Jahreszeit verstärkt zu Haus- bzw. Wohnungseinbrüchen kommt.



Für Hinweise wenden Sie sich bitte an:



Polizeiinspektion Celle,

Jägerstraße 1,

29221 Celle,

Tel.: 05141 / 277-0