Celle - Das "European Roads Policing Network", kurz ROADPOL, ist ein europaweites Polizeinetzwerk, was als Ziel die Senkung der Verkehrsunfallopfer hat.

Celle (ots) - Es führt europaweit nationale Aktionen durch um die Vorschriften im Verkehrssektor durchzusetzen. Aus diesem Grund hat gestern Abend (15.12.2023) in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 23:30 Uhr eine Kontrolle auf der B214, im Bereich der Zufahrt zur B3, stattgefunden. Mehr als 20 Kolleg:innen haben in der Zeit 146 Kraftfahrzeuge und rund 160 Personen kontrolliert. Schwerpunkt der Kontrolle war die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Kraftfahrzeugführer:innen in Bezug auf Alkohol und Drogen. Tatsächlich sind zwei Personen kontrolliert worden, welche ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt haben. Es sind Blutentnahmen erfolgt und die entsprechenden Verfahren eingeleitet worden. Weiterhin ist eine Person festgestellt worden, welche sein Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol geführt hat. Auch hier ist beweiserheblich die Alkoholkonzentration festgestellt worden und ein Verfahren eingeleitet worden. Zwei Personen haben ein Kraftfahrzeug geführt, ohne im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Einmal haben die Kolleg:innen ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet und einmal wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.