Celle - Am 03.12.2023 kommt es gegen 3 Uhr morgens in einer Diskothek in Ortsteil Westercelle zu einer Rangelei.

Celle (ots) - Dabei stößt eine bislang nicht bekannte Person das 20-jährige Opfer zu Boden und schlägt diesen. Im Anschluss wird der Autoschlüssel aus einer Tasche entwendet, der dazugehörige PKW aufgesucht und nach möglichen Diebesgut durchsucht. Aus dem PKW werden weitere Gegenstände entwendet. Wer Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft, oder zur Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Celle unter 05141 277-0 zu melden.