Celle - Nachdem es gestern (15.12.2023) zwischen 6 Uhr und 12 Uhr auf der B4 im Landkreis Uelzen zu einer Spontanversammlung von Landwirten, wegen des Beschlusses der Bundesregierung, dass die Kraftstoffsubventionierung für landwirtschaftliche Betriebe aufgehoben werden soll, gekommen ist.

Celle (ots) - Haben sich auch Landwirte aus dem Landkreis Celle auf der B214, vornehmlich im Bereich der so genannten "Celler Binde", dies ist der Bereich der Zufahrt zur B3 in Altencelle, zusammengefunden und in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr den Verkehr teilweise zum Erliegen gebracht. Auch hier ist der Unmut über den Beschluss der Bundesregierung der Grund gewesen. Die Rettungswege sind dabei stets freigemacht und nicht behindert worden. Bei der Spontanversammlung sind etwa 60 Traktoren durch die Polizeikräfte gezählt worden, wobei einige Traktoren, auf Grund des Rückstaus, nicht bis in den Bereich der Celler Binde gelangen konnten.