Celle - SEK und Bereitschaftspolizei unterstützen größeren Einsatz die Polizei Celle Unerlaubter Handel mit Drogen jeglicher Art, illegaler Anbau von Cannabis und widerrechtlicher Besitz einer scharfen Schusswaffe: Das vorläufige Ermittlungsergebnis der Polizei veranlasste die Staatsanwaltschaft, beim Amtsgericht Celle Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Objekte eines 33-jährigen Mannes aus Unterlüß zu beantragen.

Celle (ots) - Ebenfalls betroffen war ein 42-jähriger, dem unerlaubter Erwerb von Drogen und Beihilfe beim Anbau der Pflanzen vorgeworfen wird.



Der 33-jährige leistete keinen Widerstand, als Beamte des Spezialeinsatzkommandos am frühen Donnerstagmorgen zugriffen. Die anschließende Durchsuchung seiner Wohnung und anderer Räumlichkeiten führte zum Auffinden zahlreicher beweiserheblicher Gegenstände. Unter anderem Kokain, Cannabis und Amphetamine, teilweise im Kilogrammbereich, fanden die Ermittler, zudem auch ein Messer und eine Schreckschusswaffe in unmittelbarer Nähe der Drogen. Das Auffinden einer größeren Summe Bargeld passte ebenso zum Tatvorwurf. In zwei weiteren Gebäuden wurden kleinere Cannabis-Indoorplantagen lokalisiert und beschlagnahmt sowie ein Gewehr mit Munition gefunden.



Der bereits der Polizei und Justiz bekannte 33-jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wird den Erlaß eines Haftbefehls beantragen.