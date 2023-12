In der Zeit zwischen dem 24.12.2023, 12 Uhr, und dem 27.12.2023, 8 Uhr, kam es in Jeversen vor dem Grundstück "Im Rehwinkel 3" zu einer Unfallsflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befährt mit seinem Pkw die Straße "Im Rehwinkel" und beschädigt beim Vorbeifahren ein am linken Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug.

Wietze (ots) - Wer Hinweise zu dieser Unfallsflucht geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeistation Wietze unter der Rufnummer 05146-986230 zu melden.