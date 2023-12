Cloppenburg - Nach Überfall auf Taxifahrerin: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Bezugnahme: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5662606 Am Donnerstag, 30. November 2023, wurde eine Taxifahrerin in Cloppenburg von einer zunächst unbekannten Person überfallen.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Sie wurde dabei mit einem Gegenstand bedroht. Nachdem sie ihr Taxi angehalten hatte, konnte sie flüchten. Der Unbekannte nahm daraufhin eine Geldbörse sowie persönliche Gegenstände an sich. Diese konnten zum Teil in Tatortnähe aufgefunden werden, ein persönlicher Gegenstand konnte noch in der Nacht im Rahmen einer Wohnhausdurchsuchung in Cloppenburg aufgefunden und gesichert werden.



Nach intensiver Ermittlungsarbeit geriet nun ein 53-jähriger Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz - jedoch mit regelmäßigem Aufenthaltsort in dem o.g. Wohnhaus - in den Fokus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde am Freitag, 8. Dezember 2023, ein Durchsuchungsbeschluss für seinen Aufenthaltsort und ein U-Haftbefehl beim Amtsgericht Oldenburg erwirkt. Der Durchsuchungsbeschluss wurde noch am Freitagabend umgesetzt, der Tatverdächtige festgenommen und am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Im Rahmen der Durchsuchung konnten Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.