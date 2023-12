Lohne - Raubdelikt Am Freitag, 15.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, gegen 16.30 Uhr, suchten zwei maskierte Tatverdächtige einen Kiosk in der Lindenstraße auf und bedrohten die Angestellte mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und einem Messer. Einer der beiden führte zusätzlich einen mutmaßlichen Schlagstock mit sich. Als die Angestellte um Hilfe rief, wurde sie von einem der Tatverdächtigen mit der Waffe gegen den Kopf geschlagen. Daraufhin öffnete sie die Kasse, sodass einer der beiden Bargeld entnehmen konnte. Der hinzueilende Vorgesetzte wurde durch einen der Tatverdächtigen mit dem mutmaßlichen Schlagstock auf den Kopf geschlagen. Die Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss an die Tat zu Fuß in Richtung Schellohner Weg. Der Kioskbetreiber und seine Angestellte wurden verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, welche noch weiter andauern. Nähere Informationen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.