Verkehrshelferausbildung bei der Grundschule in Molbergen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Die Grundschule Molbergen beherbergt 520 Schülerinnen und Schüler.

Das Schulgebäude liegt genau an einer Einmündung, welche für die SchülerInnen auf ihrem täglichen Schulweg eine große Herausforderung darstellt. Direkt vor dem Eingang der Grundschule in Molbergen befinden sich zudem Bushaltestellen in Form sogenannter Haltebuchten. Diese erschweren die Sicht für die SchülerInnen zusätzlich.



Hinzu kommt eine gegenüberliegende Haltestelle in Form eines Wendeplatzes auf der anderen Straßenseite vor dem Eingang des dortigen Kindergartens.



Am 13. Dezember 2023 wurden 39 Lehrkräfte und pädagogische MitarbeiterInnen durch die Verkehrssicherheitsberaterin der PI Cloppenburg/Vechta, Marina Gunz, ausgebildet und über die Kreisverkehrswacht Cloppenburg mit entsprechend auffälliger Neon-Bekleidung und rot-weißen Kellen ausgestattet.



Zusätzlich zur Ausbildung und Ausstattung der Verkehrshelfer wurde durch die Gemeinde eine entsprechende Hinweisbeschilderung aufgestellt - sehr zur Freude von Schulleiter Gustav Müller: "Ich bin seit 26 Jahren an der Grundschule Molbergen tätig. Bereits genauso lange haben wir aus unserem Kollegium heraus bei Wind und Wetter morgens und mittags dafür Sorge getragen, dass die Kinder sicher auf das Schulgelände und wieder nach Hause kommen. Dies stellte in der letzten Zeit eine immer größer werdende Herausforderung dar. Durch die Ausbildung haben unsere Lehrkräfte nun mehr Handlungssicherheit und Rechte."