+++ Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta schließt Sicherheitsallianz mit dem TuS Blau-Weiß-Lohne von 1894 e.V.

Am Dienstag, 05. Dezember 2023, schloss die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta gemeinsam mit dem TuS Blau-Weiß-Lohne von 1894 e.V. eine Sicherheitsallianz für die Heimspiele der Fußball Regionalligamannschaft.



Leider sind Ausschreitungen von Fußballfans nicht nur in den Bundesligen, sondern auch in den Amateurligen festzustellen.

Ursachen hierfür sind meist rivalisierende Fan-Gruppen, emotionale Spannungen während des Spiels, Alkoholkonsum oder individuelles Fehlverhalten. Auch bei Risikospielen des Regionalligisten vom TuS Blau-Weiß-Lohne kam es in der Vergangenheit vereinzelt zu Vorfällen.



Mit der Sicherheitsallianz zwischen dem TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 e.V. und der Polizei ist das Ziel verbunden, die Sicherheit bei Heimspielen der Regionalmannschaft im Heinz-Dettmer-Stadion zu gewährleisten.



"Wir wollen in Sachen Sicherheit im Stadion hier in der Region Vorreiter sein", betont der Präsident vom TuS Blau-Weiß Lohne, Christian Tölke.



Die Sicherheitsallianz wurde in enger, konstruktiver Abstimmung beider Kooperationspartner entwickelt. Sie enthält verbindliche Absprachen für die Organisation und Durchführung von Fußballspielen:

- (öffentlicher) Kommunikations- und Informationsaustausch,

- Sicherheitsmaßnahmen und Einsatzplanung,

- Zusammenarbeit während des Fußballspiels,

- Schulungen und Trainings sowie

- Nachbesprechungen und Evaluierung.

Die gemeinsam getroffenen Vereinbarungen wurden vertraglich fixiert und am Dienstag im Heinz-Dettmer-Stadion unterzeichnet.



"Der Besuch der Fußballspiele des Regionalligisten soll für Fans, Familien und insbesondere Kinder ein besonderes, vor allem aber ungefährliches Erlebnis darstellen", betont Polizeidirektor Walter Sieveke.



Weiterhin führt er aus, dass die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mit den Verantwortlichen des TuS Blau-Weiß-Lohne von 1894 e.V. in in einem engen und vertrauensvollen Austausch steht.



"Mit der Sicherheitsallianz setzen wir nun auch ein nach außen hin deutlich wahrnehmbares Zeichen: Wir gehen geschlossen und mit großen Einsatz gegen jegliche Form von Stadiongewalt vor", so Polizeidirektor Walte Sieveke.



Die Rahmenkonzeption soll aufgrund ihrer Verbindlichkeit langfristig dazu beitragen, störungsfreie Fußballspiele zu gewährleisten.