Lohne - Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raubdelikt Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5674814 Am Freitag, 15.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, gegen 16.30 Uhr, überfielen zwei maskierte Tatverdächtige einen Kiosk in der Lindenstraße. Dabei wurden die Angestellte sowie der Kioskbetreiber verletzt und die Tatverdächtigen flüchteten mit dem Diebesgut.



Der Polizei gelang es nach intensiven polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen, die beiden Tatverdächtigen zu ermitteln. U.a. konnte der Fluchtweg anhand von Zeugenaussagen und deren Handyaufnahmen zurückverfolgt werden. Die weiteren Erkenntnisse erhärteten den Verdacht gegen einen Jugendlichen sowie einen Heranwachsenden aus Lohne. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden für die beiden Wohnorte der Tatverdächtigen Durchsuchungsbeschlüsse durch ein Gericht erlassen, welche am Morgen des 19. Dezembers 2023 umsetzt wurden. Hierbei wurden Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt. Der Jugendliche wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Heranwachsende, welcher auch die Verletzungen der beiden Opfer verursacht haben soll, wurde festgenommen und gegen Mittag (19.12.2023) einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.