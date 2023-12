LKW kippt auf die Seite - B213 derzeit voll gesperrt Am Donnerstag, 14.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, kurz vor 10.00 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer auf der B213 in Fahrtrichtung Lingen und kam im Bereich der Herzlaker Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kippte der Lkw, welcher Tabak geladen hatte, auf die Seite in die Grünfläche. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Er wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde auch das THW alarmiert. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Für die Bergungsarbeiten ist die Fahrbahn derzeit noch zwischen Helmighausen und Lewinghausen voll gesperrt.