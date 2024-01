26169 Friesoythe OT Altenoythe - Sachbeschädigung Am 31.12.2023, gegen 21:50 Uhr, kam es in der Vitusstraße zu einer Sachbeschädigung.

Ein bisher unbekannter Täter begab sich auf das Grundstück eines Wohnhauses und schlug den Glaseinsatz der Hauseingangstür ein. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, in Verbindung zu setzen.



Dienstbezirk des Polizeikommissariats Friesoythe



In der Silvesternacht kam es im hiesigen Dienstbezirk vermehrt zu kleineren Bränden, welche durch unsachgemäße Handhabung/ Entsorgung von Feuerwerkskörpern entstanden sind - größere Sachschäden sowie Personenschäden gab es nicht. Die Polizei Friesoythe wünscht ein frohes neues Jahr sowie nur das Beste für 2024.