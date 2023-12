Verkehrsunfall in Neuenkirchen-Vörden Am 15.12.23, 20:25 Uhr, befuhren eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden und ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden jeweils mit ihren Pkws in Neuenkirchen-Vörden die Straße Hörsten, in Fahrtrichtung Vörden.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vor einer roten Ampel bremste die 46-Jährige ihr Fahrzeug ab. Der 23-Jährige übersah das haltende Fahrzeug an der Ampel zu spät und fuhr auf dem Pkw der 46-Jährigen auf. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige offensichtlich alkoholisiert war, ein vor Ort durchgeführter Alco-Test brachte einen Wert von 1,17 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt der Führerschein des 23-Jährigen vor Ort eingezogen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4000 Euro.



Verkehrsunfallflucht in Steinfeld- Zeugenaufruf

In der Zeit von Samstag, 16.12.23, 14:15 Uhr bis 14:25 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in Steinfeld, Große Straße, mit seinem Pkw beim Ein-/Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw BMW 640d und entferntes ich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne die Art seiner Beteiligung feststellen zu lassen. Der Schaden an den beschädigten Fahrzeug beläuft sich auf rund 2.500,00 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Neuenkirchen-Vörden in Verbindung zu setzen, Tel.:05493-913560



Verkehrsunfall in Steinfeld mit zwei leicht verletzte Personen

Am 17.12.23, 10:05 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne mit seinem Pkw in Steinfeld die Portlandstraße in Richtung Bahnhofstraße. Obwohl die dortige Ampel bereits längere Zeit "rot" zeigte, fuhr der Pkw-Fahrer in die Kreuzung ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 39-jährigen Pkw-Fahrers aus Steinfeld, welcher mit seinem Pkw mit Anhänger von der Bahnhofstraße kommend nach links auf die B214 abbiegen wollte. Die Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000,00 EUR



Damme - Diebstahl aus Pizzeria



Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 15.12.23, 22.00 Uhr bis Samstag, 16.12.23, 14.30 Uhr in Damme, Kirchplatz, Zutritt zu einer Pizzeria und entwendeten Bargeld, diverse Schlüssel und Gutscheine. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Damme entgegen, Tel.: 05491-999360