Der Jahreswechsel 2023/2024 verlief im Oldenburger Münsterland aus polizeilicher Sicht einsatzreich aber grundsätzlich friedlich.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Im Zeitraum vom 31.12.2023, 18:00 Uhr bis 01.01.2024, 06:00 Uhr konnten 78 polizeiliche Einsätze verzeichnet werden. Dabei wurden 17 Strafanzeigen aufgenommen.



In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta kam es zu einigen, meist alkoholbedingten, Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten sowie zu kleineren Bränden, vermutlich verursacht durch Feuerwerkskörper. Zusätzlich wurde eine geringe Anzahl von Verkehrsdelikten, wie Trunkenheit im Straßenverkehr, aufgenommen.



Im Stadtgebiet Friesoythe beschädigte ein 40-jähriger Mann aus Friesoythe am Abend des 31.12.2023 insgesamt 12 PKW und eine Hauseingangstür mit einem Baseballschläger. Der Verursacher konnte durch Polizeibeamte ermittelt werden. Da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, wurde er noch am Silvesterabend in die JVA Oldenburg eingeliefert. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.



Am 01.01.2024, kurz nach Mitternacht, wurde der Polizei Vechta eine Rauchentwicklung aus dem Kellerschacht eines Geschäftshauses am "Europaplatz" in Vechta, Große Straße, gemeldet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Vechta konnte die Rauchentwicklung unterbunden und somit ein Gebäudeschaden verhindert werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme am Vechtaer "Europaplatz" stellten die Beamten einen 20-jährigen Mann aus Lohne fest, der mit einer Schreckschusspistole in die Luft schoss. Der junge Mann konnte keine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen. In der Folge wurden zwei Schreckschusswaffen und Munition durch die Beamten beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.



Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta verzeichnete in der Silvesternacht keine Angriffe auf Einsatzkräfte und zieht damit eine erste positive Bilanz zum Jahreswechsel 2023/2024.