26683 Saterland- Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, den 30.12.2023, um 01:30 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 17-jähriger Pkw-Führer aus Friesoythe auf der Schlosserstraße im Saterland kontrolliert.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren hinsichtlich Fahren ohne Fahrerlaubnis.



26169 Friesoythe - Verkehrsunfallflucht



Am Freitag, den 29. Dezember 2023, kam es um 14:13 Uhr in der Ellerbrocker Straße in Friesoythe im Begegnungsverkehr zu einer Verkehrsunfallflucht. Zu genannter Zeit kollidierten die jeweiligen Außenspiegel zweier LKW miteinander. Es entstand an beiden Außenspiegeln ein Sachschaden. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.:(04491)93390 entgegen.