Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 29.12.2023, beschädigte gegen 23:45 Uhr eine unbekannte Verursacherin beim Rückwärtsfahren auf dem Parkstreifen vor der Hauptstelle der Volksbank Vechta, Falkenrotter Straße, einen ordnungsgemäß abgestellten weißen Pkw Audi A4 Avant.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Die Fahrzeugführerin des verursachenden dunkelgrauen Pkw VW Golf entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wenn sie Angaben zu der Verursacherin oder dem flüchtigen VW Golf machen können, melden sie sich bitte bei der Polizei in Vechta (04441/943-0)



Vechta - Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung



Am 30.12.2023; 04:05 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, worauf die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.