Steinfeld - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 30.12.2023, beschädigt im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 11:56 Uhr eine bislang unbekannter Person mit unbekannten Fahrzeug den auf dem Aldi Parkplatz, 49439 Steinfeld, Große Str.

Cloppenburg/Vechta (ots) - 74, abgestellten Pkw des Geschädigten. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzten.



Visbek - Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln und alkoholischen Getränken

Am Sonntag, dem 31.12.2023, gegen 04:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Menslage die Straße Erlte in Visbek. Während einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss alkoholischer Getränke (0,99 Promille) und Betäubungsmittel steht. Weiterhin ist dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.