Steinfeld - Verkehrsunfallflucht Vermutlich in der Nacht zum Freitag, 08.12.23, beschädigt ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in Steinfeld, Diepholzer Straße / Einmündung Lehmder Straße ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrszeichen derart, dass dieses umknickt und anschließend leicht auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Diepholz hineinragt.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Steinfeld (05492 / 960660) zu melden.



Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person



Am Freitag gegen 07:20 Uhr kam es auf der Windallee in Vechta zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Fußgänger aus Vechta leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger Vechtaer fuhr in einen Kreuzungsbereich an der Ravensberger Straße/ Dominikanerweg ein und stieß dort mit einem querenden Fußgänger zusammen. Dieser wurde dabei leicht verletzt.