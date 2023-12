Garrel - Versuchter Einbruch beim Bauhof der Gemeinde Garrel In der Zeit von Montag 17:00 Uhr bis Freitag 07:00 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Nebeneingangstür zum Betriebsgebäude des Bauhofes der Gemeinde Garrel aufzuhebeln.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.



Lindern und Molbergen - Urkundenfälschung



Zunächst in Lindern, dann in Molbergen; am Freitag reichte ein bislang unbekannter Täter ein gefälschtes Rezept zunächst gegen 16:00 Uhr bei einer Apotheke an der Cloppenburger Straße in Molbergen ein. Gegen 16:30 Uhr versuchte es der Täter auch bei einer Apotheke in Lindern in der Bahnhofstraße. Dort bemerkte das Personal die Fälschung rechtzeitig und der Täter flüchtete. Zeugen, die Angaben zum Täter und einem genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Molbergen unter Telefon 04475/941220 oder bei der Polizei in Lindern unter Telefon 05957/9067790 zu melden.



Lastrup - Rauchentwicklung



Am Freitag gegen 06:50 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Straße Kreuzkamp in Lastrup. Der Mieter der dortigen Wohnung hatte Essen auf dem Herd vergessen, wodurch ein Rauchmelder ausgelöst wurde. Dadurch wachte eine Nachbarin auf und verständigte die Feuerwehr, welche die Tür öffnete, das Essen vom Herd nahm und die Wohnung entrauchte. Der Wohnungsmieter blieb unverletzt.



Cloppenburg - Sachbeschädigung



Bislang unbekannte Täter beschädigten am der Zeit von Donnerstag 13:30 Uhr bis Freitag 08:00 Uhr das Werbeschild eines Beautyhauses an der Philipp-Reis-Straße in Cloppenburg. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 04471/18600 zu melden.



Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Freitag gegen 10:22 Uhr wurde ein 30-Jähriger aus Molbergen, der mit einem Skoda auf dem Kneheimer Weg in Molbergen fuhr, kontrolliert. Der Mann hatte nicht nur keine Fahrerlaubnis, sondern stand zudem auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Lastrup - Fahren unter Alkoholeinfluss



Am Samstag gegen 01:30 Uhr befuhr ein 37-Jähriger aus Cloppenburg die Bahnhofstraße in Lastrup mit einem Ford Focus. Da er so stark unter Alkoholeinfluss stand, dass er nicht mehr in der Lage war eine Atemalkoholprobe abzugeben, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und sowohl Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



Löningen - Verkehrsunfallflucht



Im Zeitraum von Donnerstag 19:30 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in Stratmanns Gärten Höhe Hausnummer 1 in Löningen geparkten Nissan Qashqai. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die gebeten werden sich bei der Polizei Löningen unter Telefon 05432/803840 zu melden.



Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person



Am Freitag gegen 11:10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Cloppenburger mit seinem Peugeot 207 die Margaretenstraße in Cloppenburg und beabsichtigte, auf den Niedrigen Weg nach rechts einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 24-jährigen Cloppenburgerin, die mit ihrem BMW 1er den Niedrigen Weg in Richtung Höltinghauser Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 24-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.



Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW



Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen beschädigte am Freitag zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Mercedes ML, welcher an der Soestenstraße Höhe Hausnummer 18 geparkt stand. Er entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem Mercedes wird mit ca. 200 Euro angegeben. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die sich unter Telefon 04471/18600 melden können.



Löningen - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten



Am Freitag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 56-Jähriger aus Lindern mit einem LKW den Linderner Damm aus Lindern kommend in Richtung Löningen. Beim Abbiegen nach links übersah er eine 30-Jährige, die ihm mit ihrem Toyota entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 30-Jährige schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.