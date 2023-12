Cloppenburg - Diebstahl einer Seilwinde In der Zeit vom 16.Dezember bis zum 30. Dezember wurde von einem auf dem Parkplatz des SC Sternbusch geparkten Anhänger die Seilwinde entwendet.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.



Molbergen - Trunkenheit im Verkehr



Am Samstag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 52-Jähriger aus Ermke die Westerfeldstraße in Molbergen mit seinem VW Golf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte eine Streifenbesatzung der Polizei Cloppenburg fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 2,04 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe genommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.