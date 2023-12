Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Freitag, 15.12.2023 gegen 09:50 Uhr befuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel die Böseler Straße in Garrel, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.



Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 15.12.2023 gegen 12:15 Uhr kam es in Cappeln, Große Straße zu einem Verkehrsunfall. Bei einem Zusammenstoß zwischen dem PKW einer 64-jährigen aus Cappeln und einem 62-jährigen Pedelec-Fahrer wurde letztgenannter leicht verletzt.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.



Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 15.12.2023 gegen 13:45 Uhr kam es in Cloppenburg an der Einmündung Bührener Ring / Resthauser Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 62-jährige Molbergerin beabsichtigte mit ihrem PKW vom Bührener Ring auf die Resthauser Straße abzubiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 16-jährigen Radfahrer aus Molbergen. Der Radfahrer stürzt und wird leicht verletzt.

Es entsteht Sachschaden in geschätzter Höhe von 800 Euro.



Löningen - Diebstahl aus Garten



Im Zeitraum 14.12.2023, 15:30 Uhr bis 15.12.2023, 15:30 Uhr kam es in Löningen, An der Bleiche, zu einem Diebstahl von drei Skulpturen aus einem Garten.

Zeugen werden gebeten sich unter 05432/803840 mit der Polizei Löningen in Verbindung zu setzen.