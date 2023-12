Cappeln und Cloppenburg- mehrere Einbruchsdiebstähle aus PKW

Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Abend des 16.12.2023 kam es im Zeitraum zwischen 17:40 Uhr und 01:00 Uhr in 49692 Cappeln, OT Elsten in der Straße Up'n Brink sowie an drei Orten im Innenstadtgebiet Cloppenburg zu insgesamt vier Einbruchsdiebstählen aus PKW.

Bislang unbekannte Täter schlugen Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten von außen sichtbar in den PKW abgelegte Wertsachen.

Zeugen werden gebeten sich unter 04471/18600 bei der Polizeidienststelle in Cloppenburg zu melden.



Emstek - Trunkenheit im Verkehr



Am Samstag, 16.12.2023 gegen 11:50 Uhr befuhr ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln die Cappelner Straße in Emstek obwohl er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,88 %o. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die auffällige Fahrweise des Cappelners war zuvor durch Zeugen beobachtet worden. In einem günstigen Moment konnte durch einen umsichtigen Verkehrsteilnehmer der Zündschlüssel des PKW abgezogen werden, sodass eine Weiterfahrt verhindert wurde.



Lindern - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 16.12.2023 gegen 22:55 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus den Niederlanden die Löninger Straße in Lindern in Richtung Löningen.

Vermutlich aufgrund von Alkoholbeeinflussung kommt er dabei mit seinem PKW in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn und überschlägt sich.

Dabei wird der Fahrzeugführer leicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,57 %o.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 7000 Euro.