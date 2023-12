Emstek - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Am 26.12.2023 gegen 00:17 Uhr befuhren eine 24-jährige PKW Fahrerin aus Oldenburg und eine 22-jährige PKW Fahrerin aus Großenkneten die B213 aus Richtung Ahlhorn kommend in Richtung Cloppenburg in genannter Reihenfolge.

Das vordere Fahrzeug beabsichtigte nach links in den Schlackenweg abzubiegen. Dabei kam es zum Auffahrunfall, wodurch zwei der insgesamt zehn Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden.

Es entstand geschätzter Sachschaden von 9000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.