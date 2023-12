Cloppenburg - Fahrradsattel entwendet In der Zeit zwischen Samstag, 2. Dezember 2023, 13.30 Uhr, und Sonntag, 3.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, 14.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person den Sattel eines Pedelecs, welches am Bahnhof stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Cloppenburg/Cappeln - Klappkisten gestohlen



In der Zeit zwischen Sonntag, 3. Dezember 2023, 22.20 Uhr, und Montag, 4. Dezember 2023, 01.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person mehrere Klappkisten von einem Lebensmittelgeschäft in der Cappelner Straße in Cloppenburg. In der Cloppenburger Straße in Cappeln kam es zwischen 23.00 Uhr und 01.30 Uhr ebenfalls zum Diebstahl von Klappkisten bei einem Verbrauchermarkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Lindern - Einbruch



In der Zeit zwischen Samstag, 2. Dezember 2023, 14.00 Uhr, und Sonntag, 3. Dezember 2023, 11.50 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in die Räumlichkeiten einer Firma im Stülenkamp ein. Dort wurde ein Tresor gewaltsam angegangen und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.



Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht



Am Sonntag, 3. Dezember 2023, gegen 13.25 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrer eines schwarzen VW Golf mit Osnabrücker Kennzeichen auf der B68 von Hemmelte kommend in Richtung Stapelfeld. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Lastrup und eine 24-jährige Autofahrerin aus Löningen kamen dem Unbekannten entgegen. In einer Rechtskurve geriet der Unbekannte ins Schlingern und fuhr in den Gegenverkehr. Die beiden entgegenkommenden Autofahrenden mussten nach rechts ausweichen. Dabei kollidierte der 20-jährige Fahrer mit einem Leitpfosten. Als der unbekannte Fahrer zum Stehen kam, stieg er zwar für einen Moment aus, entfernte sich aber dann mit dem Fahrzeug vom Unfallort. Der Autofahrer soll ca. 40 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen sein. Er hatte eine normale Statur, kurze, dunkle Haare mit Halbglatze und war bekleidet mit einer hellen Hose und einer hellgrauen Softshelljacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Schneiderkrug - Versuchter Einbruch in einen LKW



In der Zeit zwischen Freitag, 1. Dezember 2023, 18.30 Uhr, und Samstag, 2. Dezember 2023, 9.35 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person den Anhänger eines LKW auf und öffnete die dort gelagerten Kartons. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf einem Autohof in der Sülzbührener Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.