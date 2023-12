Cloppenburg - Geldbörsendiebstahl Am Montag, 4.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus einer Handtasche, die eine 57-jährige Frau mich sich führte, als sie sich in einem Discounter-Geschäft in der Lange Straße aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Molbergen - Pkw-Brand



Am Montag, 4. Dezember 2023, gegen 12.35 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer auf der Straße Zur Kläranlage, als der Pkw im Bereich der Motorhaube zu qualmen begann. Nachdem er den Wagen im Seitenbereich der Straße abstellte und die Motorhaube öffnete, entdeckte er dort Flammen. Daraufhin setzte er den Notruf ab. Zufällig waren Angehörige der Gemeinde/des Bauhofs an der Örtlichkeit vorbeigekommen. Sie konnten das Feuer löschen. Kurz darauf traf auch die Feuerwehr ein, diese überprüfte das Fahrzeug nochmals.



Cappeln - Brand



Am Montag, 4. Dezember 2023, gegen 13.30 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand in der Weserstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache war hier ein Carport mit Schuppen in Brand geraten. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auch auf einen Pkw sowie zum Teil auf das Wohnhaus über, sodass auch hier Brandschäden festzustellen waren. Die Freiwilligen Feuerwehren Cappeln, Cloppenburg, Schwichteler und Elsten waren mit 13 Fahrzeugen und 70 Feuerwehrleuten im Einsatz.



Löningen - Sachbeschädigung



Am Sonntag, 3. Dezember 2023, um 00.51 Uhr, driftete ein 25-jähriger Fahrer eines PickUps auf einer schneebedeckten Rasenfläche eines Sportplatzes in der Angelbecker Straße. Er steht im Verdacht, hierdurch den Untergrund beschädigt zu haben.



Löningen - Sachbeschädigung



Am Sonntag, 3. Dezember 2023, zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person das Fenster einer Kneipe in der Bremer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.



Cloppenburg - Sachbeschädigung



In der Zeit zwischen Samstag, 2. Dezember 2023, 18.15 Uhr, und Sonntag, 3. Dezember 2023, 2.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Motorhaube eines VW Golf, welcher in der Bether Dorfstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Montag, 4. Dezember 2023, gegen 18.40 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Garrel zum wiederholten Male im öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel an den Berechtigten übergeben.



Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht



Am Montag, 4. Dezember 2023, zwischen 9.40 Uhr und 9.47 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen VW Golf, welcher auf einem Parkplatz des Krankenhauses stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person



Am Montag, 4. Dezember 2023, gegen 8.40 Uhr, fuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf der Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn und wollte von der B213 nach links auf die Auffahrt der Ortsumgehung (B72), Abfahrt Bethen, in Richtung Lingen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 54-jährigen Autofahrer aus Cappeln, welcher auf der B213 aus Richtung Ahlhorn in Richtung Cloppenburg unterwegs war. Beim Unfall wurde der 54-jährige Mann leicht verletzt.