Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Kappen der Leittriebe mehrerer Straßenbäume (mit Fotos) Zwischen Montag, 20. November 2023 und Montag, 04.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023 wurden in der Wilhelmstraße die Leittriebe von mehreren Straßenbäumen gekappt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.



Lastrup - Zeugenaufruf nach Einbruch in Produktionshalle



Zwischen Dienstag, 05. Dezember 2023, 20.20 Uhr, und Mittwoch, 06. Dezember 2023, 04.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Produktionshalle Im Eichengrund ein. Nach Auslösen der Alarmanlage flüchteten sie ohne Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.



Molbergen - Verkehrsunfall



Am Mittwoch, 06. Dezember 2023, kam es um 04.25 Uhr auf der Markhauser Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup befuhr die Markhauser Straße in Fahrtrichtung Markhausen. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Streckenverlauf nach links von der Fahrbahn ab, wodurch sein PKW zunächst mit einem Leitpfosten und dann mit einem Baum kollidierte. Der Lastruper blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von 11.000 Euro. Der PKW des Lastrupers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Garrel - Verkehrsunfall



Am Mittwoch, 06. Dezember 2023, kam es gegen 10.45 Uhr in Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes eines dortigen Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall: Ein 67-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel wollte vom Parkplatz des Verbrauchermarktes nach links auf die Nikolausdorfer Straße einfahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Fahrzeugführer aus Garrel. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch das Fahrzeug des 67-Jährigen in einen Graben rutschte. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 33.000 Euro.



Molbergen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht



Am Mittwoch, 06. Dezember 2023, kam es gegen 14.05 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens befuhr die Cloppenburger Straße aus Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Molbergen. Eine 45-jährige PKW-Fahrerin aus Lindern kam ihm mit ihrem rot-schwarzen Seat Arosa entgegen. In einer aus Blickrichtung Molbergen gelegenen Rechtskurve geriet der Unbekannte auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der Lindernerin kam. Der linke Außenspiegel ihres Seat wurde abgerissen und die Scheibe der Fahrertür zersplitterte. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 2.100 Euro geschätzt. Nach dem Aufprall entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Der linksseitige Außenspiegel seines Fahrzeugs dürfte ebenfalls Beschädigungen aufweisen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.