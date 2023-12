Garrel - Taxifahrer überfallen Am Sonntag, 10. Dezember 2023, in den frühen Morgenstunden hatte ein Taxifahrer einen Fahrgast in der Garreler Straße aufgenommen.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Die Fahrt führte in Richtung Falkenberg. In der Lindenstraße, gegen 5.25 Uhr, sollte der Taxifahrer dann jedoch auf den dortigen Busbahnhof fahren und anhalten. Hier soll ihn der Unbekannte daraufhin mit einem Gegenstand bedroht und ihm in den Bauch geschlagen haben. Nach Herausgabe der Tageseinnahmen habe der Unbekannte das Taxi verlassen und flüchtete zu Fuß zu einem Pkw. Der Wagen sei dann in Richtung Varrelbusch davongefahren. Der unbekannte Mann soll ca. 175cm bis 177cm groß, ca. 30 Jahre alt und von kräftiger, eher sportlicher Statur gewesen sein. Der Mann sei schwarz bekleidet gewesen und habe gebrochenes Deutsch gesprochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 oder die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.



Essen (Oldenburg) - Roller entwendet



Am Sonntag, 10. Dezember 2023, zwischen 00.00 Uhr und 7.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Roller der Marke Peugeot, welcher in einem Carport in der Straße Achterort stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.



Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht



Am Sonntag, 10. Dezember 2023, zwischen 1.30 Uhr und 04.45 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw gegen einen VW Passat, welcher im Industriezubringer auf einem dortigen Parkplatz stand. Die unbekannte Person entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.