Garrel - Brand eines Teleskopladers Am Dienstag, 12. Dezember 2023, geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes gegen 11.30 Uhr in der Böseler Straße ein Teleskoplader während Einstreuarbeiten in einem Geflügelstall in Brand.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln durch einen Mitarbeiter gelöscht werden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Garrel erschienen vorsorglich vor Ort, brauchten aber nicht mehr tätig zu werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Informationen vor. Personen wurden nicht verletzt.



Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz



Am Dienstag, 12. Dezember 2023, wurde um 12.45 Uhr in der Bether Straße ein 30-jähriger Fahrzeugführer mit Wohnsitz im Ausland einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug bereits seit mehreren Wochen über keinen Versicherungsschutz mehr verfügte. Die amtlichen Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung Teil I des PKW wurden sichergestellt. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.



Schneiderkrug - Fahren unter Drogeneinfluss



Am Dienstag, 12. Dezember 2023, wurde um 18.50 Uhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer mit Wohnsitz im Ausland einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Dem 38-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.



Cappeln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind



Am Montag, 11. Dezember 2023, kam es gegen 15.35 Uhr auf der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 10-jähriger Junge befuhr nach Schulschluss mit seinem Fahrrad die Querungshilfe des dortigen Kreisverkehrs. Hierbei wurde er von einem schwarzen MERCEDES, vermutlich B-Klasse, touchiert, woraufhin er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, stürzte und sich leicht verletzte. Die Fahrerin des Autos hielt wenige Meter nach dem Kreisverkehr auf einem Parkstreifen an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Jungen. Sie entfernte sich von der Unfallstelle, nachdem dieser ihr versichert hatte, dass es ihm gut ging.

Die Autofahrerin wurde wie folgt beschrieben:

-ca. 30 bis 40 Jahre alt,

-braune, schulterlange Haare, Scheitel,

-braune Augen,

-sehr helle Haut

-relativ groß,

-schlank.

Die Autofahrerin sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cappeln in Verbindung zu setzen. Tel.: (04478) 958600.



Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht



Am Dienstag, 12. Dezember 2023, kam es zwischen 08.30 Uhr und 13.30 Uhr in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 38-jähriger Mann aus Löningen parkte seinen weißen MERCEDES-BENZ CLA 200 d entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Gehweg. Eine bislang unbekannte Person beschädigte in diesem Zeitraum vermutlich im Vorbeifahren mit einem Fahrrad/Fahrradanhänger die linke vordere Stoßstange und den Scheinwerfer des Fahrzeugs und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (0 5432) 803840 entgegen.



Garrel - Verkehrsunfall



Am Dienstag, 12. Dezember 2023, kam es um 17.30 Uhr auf der Bundesstraße B72 (Friesoyther Straße) zu einem Verkehrsunfall: Eine 50-jährige PKW-Fahrerin aus dem Saterland und ein 65-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe befuhren in genannter Reihenfolge die B72 aus Fahrtrichtung Varrelbusch kommend in Richtung Friesoythe. In Höhe eines Parkplatzes musste die Saterländerin verkehrsbedingt abbremsen. Der ihr folgende Friesoyther erkannte dieses zu spät und fuhr mit

seinem Pkw auf den abbremsenden Pkw der 50-Jährigen auf. Diese wurde durch die Kollision leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 2000 Euro.