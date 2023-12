Cloppenburg - Mann auf Bahnsteig überfallen Am Donnerstag, 14.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, gegen 13.00 Uhr, hielt sich ein 23-jähriger Mann am Bahnhof, auf dem dortigen Bahnsteig 1, in Cloppenburg auf, als er von zwei unbekannten, männliche Personen angesprochen worden sein soll. Einer der beiden soll demnach nach seiner Halskette verlangt haben. Als das Opfer die Kette nicht herausgeben wollte, habe ihm einer der Unbekannten in den Bauch geschlagen. Außerdem sei er auch mit einem Messer bedroht worden, woraufhin dieser die Kette doch überließ. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Personen in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Beide Unbekannten waren ca. 17 bis 18 Jahre alt. Die Person, die ihn mit einem Messer bedroht habe, trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Sneaker. Sie soll zudem schwarze, lockige Haare gehabt haben. Die Begleitperson soll eine schwarze Jacke, schwarze Jeans, schwarze Sneaker und eine graue Mütze getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Essen (Oldenburg) - Pkw angegangen



In der Zeit zwischen Montag, 11. Dezember 2023, 10.29 Uhr und Donnerstag, 14. Dezember 2023, 21.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Audi, welcher auf einem Parkplatz am Bahnhof in der Ladestraße stand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.



Lastrup - Diverse Verstöße bei LKW-Fahrer



Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, gegen 8.37 Uhr, fuhr ein 24-jähriger LKW-Fahrer auf der B213 in Richtung Löningen. Die Polizei hatte zu dem Zeitpunkt Geschwindigkeitskontrollen in diesem Bereich durchgeführt und hier fiel der Fahrer auf, da er zu schnell unterwegs war (84km/h bei erlaubten 60km/h), zudem missachtete er zweimal das Überholverbot. Bei der Kontrolle ergab sich außerdem der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Weiterhin stellten die Polizeibeamten diverse Lenkzeitverstöße fest. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, eine Sicherheitsleistung erhoben und die Weiterfahrt untersagt.



Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Drogen



Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, gegen 13.51 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer auf der Westerlandstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.



Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht



In der Zeit zwischen Dienstag, 13. Dezember 2023, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 13. Dezember 2023, 20.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Kleinkraftrad, welches in der Glockenblumenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.