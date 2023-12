Cloppenburg - Küchenbrand Am Sonntag, 17.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, gegen 12.00 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Pastor-Covers-Straße gemeldet. Es handelte sich hierbei um einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner selbst waren nicht in Wohnung und die Rauchentwicklung war durch einen Anwohner gemeldet worden. Dieser hatte den Qualm entdeckt, welcher aus den Fenstern austrat. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und etwa 25 Personen im Einsatz. Die Wohnung wurde durch das Feuer und die starke Rauchentwicklung beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.



Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Montag, 18. Dezember 2023, gegen 4.05 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Ladestraße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt du die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.



Cloppenburg - Pkw-Aufbruch



In der Nacht zu Sonntag, 17. Dezember 2023, wurden in der St.-Michael-Straße bei zwei Pkw die Scheibe eingeschlagen. Aus einem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet, bei dem anderen Fahrzeug wurde nach bisherigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Löningen - Rollerdiebstahl



In der Zeit zwischen Freitag, 15. Dezember 2023, und Samstag, 16. Dezember 2023, 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Roller der Marke Peugeot Jetforce, welcher in einem Carport im Grünen Weg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.



Molbergen - Körperverletzungsdelikt



Am Sonntag, 17. Dezember 2023, gegen 1.15 Uhr, hielt sich ein 20-jähriger Mann mit einem 32-jährigen Zeugen im Bereich des Kirchplatzes auf. Hier geriet der 20-jährige Mann mit einer ihm unbekannten Person in Streitigkeiten. Dabei kam es zur Körperverletzung nach Nachteil des 20-Jährigen. Er wurde dabei verletzt. Der Unbekannte soll korpulent, ca. 25 Jahre alt und dunkel bekleidet gewesen sein. Zudem hatte er dunkle Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.



Löningen - Körperverletzungsdelikt



Am Samstag, 16. Dezember 2023, gegen 3.50 Uhr, hielt sich ein 29-jähriger Mann im Bereich der Langenstraße in einer dortigen Gasse auf und kam mit zwei unbekannten Männern ins Gespräch. Hier war es im weiteren Verlauf zu einem Körperverletzungsdelikt durch die beiden Personen gekommen. Das 29-jährige Opfer flüchtete vom Tatort, kehrte später zurück, um nach Gegenständen zu suchen, die er nicht mehr bei sich hatte. Vor Ort konnte er sein Mobiltelefon finden, jedoch blieb seine Geldbörse verschwunden. Die beiden Männer sollen ca. 20 Jahre alt gewesen und dunkle Haare gehabt haben. Sie sollen etwa 180cm groß gewesen sein und sprachen akzentfrei Deutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.



Cloppenburg - E-Scooter entwendet



Am Samstag, 16. Dezember 2023, gegen 15.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen gesicherten E-Scooter, welche vor einem Supermarkt in der Straße Pingel-Anton stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.