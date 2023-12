Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Montag, 18.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, 17.35 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Molbergen auf der Peheimer Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und am Pkw Kennzeichen angebracht waren, die nicht ausgegeben sind. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht



Am Montag, 18. Dezember 2023, gegen 9.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw beim Rückwärtsfahren einen auf einem Privatgrundstück der Nietzschestraße geparkten VW CC. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht



In der Zeit zwischen Samstag, 16. Dezember 2023, 22.00 Uhr und Sonntag, 17. Dezember 2023, 12.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Audi A 6 Avant, welcher auf einem Parkplatz am Rathausweg stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht



Am Montag, 18. Dezember 2023, zwischen 7.00 Uhr und 7.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Kia Proceed, welcher auf einem Parkplatz des Finanzamtes in der Straße Zur Basilika stand. Im Anschluss entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person



Am Montag, 18. Dezember 2023, um 14.45 Uhr, verließ ein 31-jähriger Transporterfahrer einen Parkplatz im Vinner Weg und wollte auf die Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 55-jährigen Fahrradfahrer aus Löningen, welcher auf dem Radweg stadteinwärts fuhr. Bei dem Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.