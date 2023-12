Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Dienstag, 19.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, zwischen 9.15 Uhr und 12.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Kia Ceed, welcher auf einem Parkplatz einer Praxis in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person



Am Dienstag, 19. Dezember 2023, um 16.35 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Osterstraße stadtauswärts und wollte auf ein Grundstück aufbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 16-jährigen Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg, welcher in die gleiche Richtung auf dem gesonderten Fahrradweg fuhr. Der Pedelec-Fahrer stürzte. Durch den Unfall wurde der Jugendliche leicht verletzt.