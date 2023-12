Garrel - Brand Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 11.40 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Straße Sandrocken gemeldet.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Hierbei waren aus bislang ungeklärter Ursache Balken eines Fachwerkhauses in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Garrel, Bösel und Cloppenburg waren mit 15 Fahrzeugen und 64 Personen im Einsatz. Der geschätzte Schaden liegt in einem mittleren fünfstelligen Bereich.



Ermke - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, 15.28 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Lindern auf der Hauptstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Cloppenburg - Verkehrsunfall / Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 16.15 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg von der Emsteker Straße auf ein Tankstellengelände und dort an eine Zapfsäule. Da er die Zapfsäule wechseln wollte, setzte er zurück und stieß dabei gegen eine hinter ihm fahrende 32-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 34-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.