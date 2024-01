Lindern - Einbruch In der Zeit zwischen Sonntag, 31. Dezember 2023, und Montag, 1.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Januar 2024, 5.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung in der Straße In den Riehen ein und entwendete mehrere Gegenstände, unter anderem Schmuck und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.



Löningen - Sachbeschädigung an Pkw



Am Sonntag, 31. Dezember 2023, 12.00 Uhr und Montag, 1. Januar 2024, 13.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines Opel Corsas, welcher in der Straße Auf dem Palmberg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.



Cappeln - Sachbeschädigung



Am Montag, 1. Januar 2024, zwischen 2.00 Uhr und 13.00 Uhr, zerstach eine bislang unbekannte Person alle vier Reifen eines Audi Q5, welcher in der Rosenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.



Cloppenburg - Sachbeschädigung



Zwischen Donnerstag, 28. Dezember 2023, 18.00 Uhr und Freitag, 29. Dezember 2023, 11.10 Uhr, besprühten bislang unbekannte Personen einen Selbstbedienungsautomaten im Alten Emsteker Weg mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.



Cloppenburg - Pkw entwendet



Am 1. Januar 2024, gegen 10.00 Uhr/10.30 Uhr, klingelte eine bislang unbekannte, männliche Person an einer Haustür in den Rosengärten und gab vor, Spenden für Zirkustiere zu sammeln. Als die Bewohnerin weiter nach hinten ging, um Geld zu holen, entwendete die Person mutmaßlich mehrere Schlüsselbunde und stahl einen schwarzen VW Golf der Bewohnerin vom Grundstück. Der Unbekannte soll etwas älter als 40 Jahre gewesen sein. Er soll schlank und ca. 180cm groß gewesen sein und eingefallene Wangen sowie dunkle Haare gehabt haben. Er trug zudem eine helle bzw. weiße Jacke. Wer kann Hinweise auf den Unbekannten geben? Wer ist im örtlichen und zeitlichen Bezug in eine ähnliche Situation gekommen und wurde z.B. an der Haustür um ähnliche Spenden gebeten?



In diesem Zusammen möchten wir auf die Tipps von ProPK unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ sowie https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/hilfe-die-ankommt-richtig-spenden/ aufmerksam zu machen.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.