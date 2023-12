Lohne - Pedelec-Diebstahl In der Zeit zwischen Mittwoch, 29.

Cloppenburg/Vechta (ots) - November 2023, und Donnerstag, 30. November 2023, 7.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Winora Yacatun, welches verschlossen im Hauseingang eines Wohnhauses in der Lindenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.



Lohne - Werkzeuge entwendet



In der Zeit zwischen Mittwoch, 29. November 2023, 18.00 Uhr und Donnerstag, 30 November 2023, 8.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen auf das Gelände der Kläranlage im Industriering ein und entwendeten aus einem Lagerraum eine Akkubohrmaschine, eine Akkuflex sowie eine Presse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.



Vechta - Diebstahl eines E-Scooters



Von Sonntag, 26. November 2023, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 30. November 2023, 15.45 Uhr versschafften sich unbekannte Personen in der Straße Dehlenkamp Zugang zum verschlossenen Kellerabteil eines Mehrparteienhauses. Entwendet wurde ein E-Scooter des Herstellers Segway Ninebot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.



Visbek - Trunkenheit im Verkehr



Am Donnerstag, 30. November 2023, 19.50 Uhr regelte die Polizei während einer Verkehrsunfallaufnahme den Verkehr im Bereich der Umgehungsstraße, Ecke Döller Damm. Da ein 36-jähriger Autofahrer nicht den Anweisungen einer Polizeibeamtin folgte, anzuhalten und stattdessen sein Fahrzeug wandte, wurde der Fahrer kontrolliert. Hier ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des 36-Jährigen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



Lohne - Verkehrsunfallflucht



Am Donnerstag, 30. November 2023, zwischen 10.00 Uhr und 13.05 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw im Vorbeifahren einen Toyota Yaris, welcher auf einem Parkstreifen in der Bahnhofstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.