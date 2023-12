Lohne - Pkw-Brand Am 4.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, um 7.50 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Diepholzer Straße, als Qualm im Bereich des Motorraums auftrat. Dem Fahrer gelang es, den Pkw auf dem Seitenstreifen abzustellen, ehe dieser in Vollbrand geriet. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war mit drei Fahrzeugen und 16 Personen im Einsatz und löschte das Feuer. Es wurde niemand verletzt.



Vechta - Brand



Am Montag, 4. Dezember 2023, gegen 19.00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Feldstraße, im Flur eines Reihenhauses, ein kleiner, mit Papier gefüllter Kasten in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war mit einem Löschzug und 30 Kameraden vor Ort. Der Brand konnte mit einer geringen Menge Wasser gelöscht werden. Anschließend wurde das Haus belüftet. Die Bewohnerinnen wurden nicht unverletzt.



Bakum - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz



Am Montag, 4. Dezember 2023, gegen 8.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Viehtransporter in der Harmer Straße. Dieser war mit 30 Jungbullen beladen. Dabei wurde festgestellt, dass der Abstand zwischen Widerristhöhe und Zwischendecke unterschritten wurde. Außerdem war das Desinfektionskontrollbuch vom 24-jährigen Betroffenen vor Fahrtantritt nicht ausgefüllt worden.



Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verdacht der Urkundenfälschung



Am Montag, 04. Dezember 2023, 10.30 Uhr befuhr ein 43-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Falkenrotter Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 43-Jährige wies zwar einen ausländischen Führerschein vor. Hier hatten die Polizeibeamten jedoch den Verdacht, dass es sich um eine Fälschung handelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Montag, 04. Dezember 2023, 11.14 Uhr befuhr ein 57-jähriger aus Vechta mit einem Pkw den Philosophenweg, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis



Am Montag, 04. Dezember 2023, 09.59 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus Goldenstedt mit einem Pkw die Münsterstraße. Obwohl am Fahrzeug bauartliche Veränderungen vorgenommen worden waren, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten. Es wurden ein Gewindefahrwerk und Sonderräder eingebaut, eine kombinierte Abnahme wurde jedoch nicht durchgeführt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Vechta - Verkehrsunfallflucht



In der Zeit zwischen Donnerstag, 23. November 2023,12.00 Uhr und Montag, 4. Dezember 2023, 8.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Audi A1 Sportback, welcher geparkt beim Alten Oldenburger Platz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.