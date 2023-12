Vechta - Diebstahl einer Geldbörse Am Dienstag, 5.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr entwendeten unbekannte Personen im Falkenweg die Geldbörse samt Inhalt einer 54-jährigen Frau aus deren Handtasche. Zur genannten Zeit hielt sich die Frau in dem dort ansässigen Verbrauchermarkt auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen)



Goldenstedt - Diebstahl einer Geldbörse



Am Montag, 4. Dezember 2023, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Hauptstraße die Geldbörse samt Inhalt einer 72-jährigen Frau. Zur genannten Zeit hielt sich die Frau für Einkäufe in dem dort ansässigen Verbrauchermarkt auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.



Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln



Am Dienstag, 5. Dezember 2023, gegen 22.50 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Wallenhorst auf der Kroger Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.



Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person



Am Dienstag, 5. Dezember 2023, 08.15 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Telbraker Straße. Als eine vor ihm fahrende Pkw-Fahrerin aus Lohne nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, wich der 33-jährige Autofahrer in den Gegenverkehr aus, um einen Zusammenstoß mit der Fahrzeugführerin zu vermeiden. Dabei stieß er allerdings frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 35-jährige Pkw-Fahrerin des entgegenkommenden Pkw wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 33-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.