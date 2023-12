Vechta - Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Bäckerei In der Zeit von Sonntag, 10. Dezember 2023, 12.30 Uhr, bis Montag, 11.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, 05.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in den Verkaufsraum einer Bäckerei in Vechta, Große Straße. Hier entwendeten sie einen Wandtresor sowie zwei Geldkassetten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441-943-0) entgegen.



Lohne - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung



Zwischen Freitag, 01. Dezember 2023, 00.00 Uhr, und Montag, 04. Dezember 2023, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der 5. Ebene des nördlichen Treppenhauses des Franziskus-Parkhauses in der Marienstraße einen Bewegungsmelder. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.



Lohne - Streit unter Arbeitskollegen führt zu gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr



Am Montag, 17. Dezember 2023, kam es gegen 17.10 Uhr nach bereits länger andauernden Streitigkeiten unter zwei Arbeitskollegen, einem 20-Jährigen aus Lohne und einem 22-Jährigen aus Diepholz, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr:

Der 20-Jährige hatte sich eigenen Angaben zufolge nach Feierabend mit seinem schwarzen VW Passat CC über die Vechtaer Straße auf den direkten Heimweg nach Lohne begeben. In Höhe des "Tonnenmoor" sei dann plötzlich ein Sprinter, besetzt mit drei, ihm unbekannten Personen, von einer dortigen Parkbucht quer auf die Straße aufgefahren, um ihn auszubremsen. Der Lohner habe dem Fahrzeug ausweichen können und seinen Heimweg fortgesetzt.

Im weiteren Streckenverlauf sei der 20-Jährige dann auf der Vechtaer Straße in Lohne, etwa 200 Meter vor dem dortigen Kreisverkehr, von dem grauen Opel Zafira seines Diepholzer Kollegen überholt worden. Während des Überholvorgangs habe dieser versucht, ihn auszubremsen. Letztlich habe er den Lohner von der Fahrbahn gedrängt, indem er den Zafira gegen die linke Fahrzeugfront seines Passats gelenkt habe. Hierdurch sei es zu einem Zusammenstoß gekommen. Der Passat des 20-Jährigen sei im vorderen linken Bereich beschädigt worden. Um eine weitere Kollision zu verhindern, sei der 20-Jährige in seiner Not nach rechts auf einen angrenzenden Radweg ausgewichen.

Der Opel Zafira des 22-jährigen Diepholzers wurde wenig später an dessen Wohnanschrift festgestellt. Er wies einen frischen Unfallschaden im Bereich der rechten Fahrzeugfront auf.

Zeugen, die zur genannten Zeit entsprechende Beobachtungen, insbesondere zu dem genannten Sprinter sowie auch zum späteren Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen. Tel.: (04442) 808460.



Bakum - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger



Am Montag, 11. Dezember 2023, 07.30 Uhr, beabsichtigte ein 21-Jähriger aus Visbek mit einem Kleintransporter auf einem Autohof in Bakum, Harmer Straße, rückwärts aus einer Parklücke heraus zu fahren. Dabei übersah er einen 80-jährigen Fußgänger aus Amsterdam, der sich in dieser Situation gerade hinter dem Transporter des Visbekers befand. Der Fußgänger wurde von dem Transporter erfasst, stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf zu.



Holdorf - Verkehrsunfall



Am Sonntag, 10. Dezember 2023, kam es gegen 16.15 Uhr auf der Bundesautobahn A1 zu einem Verkehrsunfall: Ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage war nach eigenen Angaben aus Fahrtrichtung Osnabrück kommend in Fahrtrichtung Bremen unterwegs, als er innerhalb einer im Streckenverlauf eingerichteten Baustelle zwischen den Ausfahrten Neuenkirchen-Vörden und Holdorf aufgrund von Übermüdung nach links gegen die dortige Betonabsperrung stieß. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Der 37-Jährige, sowie auch das in seinem Fahrzeug befindliche 4-jährige Kleinkind, blieben unverletzt.



Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht



Am Samstag, 09. Dezember 2023, kam es zwischen 10.50 Uhr und 11.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brägeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 74-jähriger Mann aus Lohne hatte seinen schwarzen MERCEDES GLK 220 CDI auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes abgestellt, um Einkäufe zu tätigen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am vorderen linken Kotflügel fest. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Der bislang unbekannte Schadensverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.



Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf



In der Zeit von Donnerstag, 07. Dezember 2023, 18.00 Uhr, bis Freitag, 08. Dezember 2023, 17:00 Uhr, wurde in Vechta, Neuer Markt, ein schwarzer BMW, 3er-Reihe, der in einer Parklücke abgestellt war, durch einen unbekannten Täter beim Ein- bzw. Ausparken, an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.



Damme - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin



Am Montag, 11. Dezember 2023, um 12.10 Uhr, befuhr eine 88-jährige Fahrradfahrerin aus Damme die Straße Südring stadtauswärts. In Höhe der Ecke Rottinghauser Straße/Südring befindet sich eine Bedarfsampel, an der sie den Südring überquerte, ohne jedoch vorher die Ampel zu betätigen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Damme, der mit seinem Fahrzeug den Südring befuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte, verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2.000,00 EUR.



Steinfeld - alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall



Am Montag, 11. Dezember 2023, kam es gegen 17.05 Uhr auf dem Handwerkshof zu einem Verkehrsunfall: Ein 47-jähriger Mann aus Steinfeld befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradweg linkseitig der Straße Handwerkshof in Fahrtrichtung Portlandstraße. Beim Wechseln der Fahrbahnseite stieß er gegen den KIA Sportage eines 58-Jährigen aus Steinfeld, welcher den Handwerkshof in Fahrtrichtung Bahnhofstraße befuhr, und verursachte Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 47-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Seine Atemalkoholkonzentration lag bei 2,45 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Bakum - Verkehrsunfall



Am Montag, 11. Dezember 2023, kam es gegen 17.45 Uhr, auf der Essener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Quakenbrück befuhr die Essener Straße in Fahrtrichtung Vechtaer Straße. Nach einem Überholmanöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf einem Acker neben der Fahrbahn zum Stehen. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bakum gebunden, welche mit drei Fahrzeugen und 19 Kameraden vor Ort war. Der 25-Jährige blieb unverletzt.